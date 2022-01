Πολιτική

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Πολιτική κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

«Φωτιές» άναψαν τα τρικάκια της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Για χυδαία προσπάθεια καπηλείας της υπόθεσης κάνει λόγο η ΝΔ. «Είμαστε σταθερά στο πλευρά των θυμάτων» απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν τρικάκια που πέταξαν στη Θεσσαλονίκη μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για την 24χρονη Γεωργία.

«Πλούσιοι νέοι, ωραίοι, σεξιστές, δεν μας κάνει εντύπωση που είστε βιαστές. Τέλος στην ασυδοσία των ελίτ είμαστε με κάθε Γεωργία», έγραφαν τα τρικάκια.

ΝΔ: Προκλητική και χυδαία η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να καπηλευτεί

Το γραφείο Τύπου της ΝΔ, σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής:

"Είναι προκλητική και χυδαία η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να καπηλευτεί κομματικά τη φρίκη που προκαλούν στην κοινωνία, ειδεχθή εγκλήματα που βρίσκονται ενώπιον των αστυνομικών αρχών και της δικαιοσύνης.

Εγκλήματα που έρχονται στο φως αυτή την περίοδο, που έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες αισθάνονται πιο ασφαλείς να βγαίνουν και να καταγγέλλουν, όταν παλιότερα τα στόματα έμεναν κλειστά και όλα αυτά παρέμεναν στο σκοτάδι. Δεν ξεχνάμε ότι στην υπόθεση βιασμού στην πρεσβεία της Βενεζουέλας, ο ίδιος ο κ.Τσίπρας ζητούσε να κουκουλωθεί η υπόθεση και να μην πάρει δημοσιότητα.

Ο ΠΚ που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ έκανε τις ποινές πιο επιεικείς. Στον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε από τη ΝΔ, προβλέφθηκε η αυστηροποίηση των ποινών για τους βιασμούς και την προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Το κακούργημα του ομαδικού βιασμού επισύρει πλέον αποκλειστικά ισόβια κάθειρξη και όχι και πρόσκαιρη κάθειρξη 10-15 ετών όπως προέβλεπε ο ΠΚ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η μαστροπεία σε βάρος ενηλίκων γυναικών απαλείφθηκε ως αξιόποινη πράξη από τον ΠΚ του ΣΥΡΙΖΑ και επανήλθε με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα της Κυβέρνησης της ΝΔ και μάλιστα σε βάρος όλων των ενηλίκων.

Ενώ με τον νέο ΠΚ προστέθηκε ως επιβαρυντική περίσταση ο βιασμός ανηλίκου που δεν υπήρχε καν στον προηγούμενο ΠΚ, και με αποκλειστική ποινή τα ισόβια, ενω η υπο όρον απόλυση για τέτοιου είδους εγκλήματα έγινε πολύ πιο αυστηρή.

Τέλος, με τις νέες προσθήκες στον κώδικα ποινικής δικονομίας και τα ενήλικα θύματα στις περιπτώσεις βιασμών καταθέτουν παρουσία ψυχολόγου.

Υποχρέωση της πολιτείας είναι να δίνει έμφαση στην εμπέδωση μέσω της Παιδείας ότι η συναίνεση είναι απαραίτητο στοιχείο σε κάθε ερωτική πράξη, να ενθαρρύνει τα θύματα βιασμών να μιλήσουν, να διευκολύνει την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη και να φροντίζει ώστε οι δράστες να τιμωρούνται αυστηρα. Κι αυτό κάνει. Η Δικαιοσύνη θα κρίνει και θα αποφανθεί για κάθε υπόθεση. Ο βιασμός είναι βιασμός από όποιον και αν τελείται.

Διαχωρίζοντας τους βιαστές σε πλούσιους και φτωχούς, όμορφους και άσχημους, νέους και ηλικιωμένους, το μόνο που πετυχαίνει το «σύνθημα» είναι να σχετικοποιεί την ειδεχθή πράξη. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά συμπεριφορές που οδηγούν σε βιασμούς είναι η υποκρισία, τα δύο μέτρα και σταθμά και η πολιτική εκμετάλλευση.

Ας σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να χύνει κροκοδείλια δάκρυα και να προσπαθει γι΄άλλη μια φορά να καπηλευτεί τον ανθρώπινο πόνο".

ΟΝΝΕΔ: Στην υποκρισία τους απαντάμε με πράξεις

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η νεολαία της ΝΔ, αναφέροντας τα εξής:

"Ο βιασμός είναι ένα ειδεχθές έγκλημα και όλοι οι πολίτες οφείλουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των θυμάτων ενωμένοι.

Για τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια ακόμα ευκαιρία για να σπείρει τον διχασμό, τις ταξικές διακρίσεις και την τοξικότητα. Το φυλλάδιο που κυκλοφόρησε χθες όχι μόνο δεν στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα καταδίκης των βιασμών, αλλά πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Διαχωρίζοντας τους βιαστές σε νέους ή ηλικιωμένους, όμορφους ή άσχημους, πλούσιους ή φτωχούς, τελικά τους διαχωρίζει σε «περισσότερο» ή «λιγότερο» βιαστές.

Το ακόμα χειρότερο είναι ότι με αυτές τις εξυπνάδες η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αποκρύψει την υποκρισία της, τα διπλά standards που εφαρμόζει ανάλογα με το προφίλ του δράστη και την κυβέρνηση.

Κανείς δεν θα ξεχάσει τη σιωπή τους για τη συγκάλυψη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ των πολλαπλών περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης υπαλλήλων της Πρεσβείας της Βενεζουέλας από τον Πρέσβη. Και ακόμα θυμόμαστε την αφωνία τους απέναντι στις αισχρές αλλαγές που έφερε το κόμμα τους στον Ποινικό Κώδικα – αλλά και τις ακόμα αισχρότερες που περιλάμβανε το αρχικό σχέδιο.

Για όλους εμάς στην ΟΝΝΕΔ, οι βιαστές είναι εγκληματίες και δεν έχουν σημασία τα χαρακτηριστικά τους, αλλά το να οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης και, με την απόδειξη της ενοχής τους, να τιμωρούνται με τις μέγιστες ποινές. Αυτή είναι η μόνη απάντηση στον βιασμό σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Αυτή είναι και η προσέγγιση που καθημερινά υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τις νέες αλλαγές που έφερε στον Ποινικό Κώδικα, προστατεύοντας αποτελεσματικά τα θύματα των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Και είμαστε περήφανοι που πολλές από αυτές τις αλλαγές αποτέλεσαν προτάσεις της ΟΝΝΕΔ.

Αυτή είναι η διαφορά μας. Όσο η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ σκορπίζει φυλλάδια με ευφυολογήματα, η ΟΝΝΕΔ καταθέτει προτάσεις για την αποτελεσματική τιμωρία των εγκληματιών και την προστασία των θυμάτων. Στην υποκρισία και τον επίπλαστο ανθρωπισμό απαντάμε με πράξεις που δίνουν το χώρο και την ασφάλεια στα θύματα να μιλήσουν και στέλνουν τους δράστες στη φυλακή".

ΣΥΡΙΖΑ: Σταθερά στο πλευρό των θυμάτων

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στην αντίδραση της ΝΔ για την κινητοποίηση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, αναφέρει τα εξής:

"Δεν μας προκαλεί εντύπωση η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη της, άλλωστε, έχουν μάθει να λαμβάνουν μέρος σε προσπάθειες συγκάλυψης, όπως στις περιπτώσεις Λιγνάδη και Γεωργιάδη.

Η κοινωνική αλληλεγγύη τούς είναι άγνωστη φράση. Αν θέλουν, όμως, ας απαντήσουν γιατί η 24χρονη δεν κατέθεσε με ψυχολόγο, όπως, κανονικά, θα έπρεπε να γίνει. Ας απαντήσουν για την απάνθρωπη καθυστέρηση εξέτασης από Ιατροδικαστή.

Η σιωπή έχει σπάσει! Εμείς θα είμαστε σταθερά ενάντια σε κάθε μορφή έμφυλης βίας και θα στηρίζουμε τη φωνή των θυμάτων!"





