Ατρόμητος – ΑΕΚ: Πέρασε από το Περιστέρι η “Ένωση”

Τον δρόμο άνοιξε ο Τζαβέλλας με το πρώτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μετά το «χαστούκι» από τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ και νίκησε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο με 2-0, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Με το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα ο Γιώργος Τζαβέλλας άνοιξε το σκορ στο 23΄ και με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Τσούμπερ ουσιαστικά έκρινε την αναμέτρηση, στην οποία ο Κρις Κόουλμαν δεν κατάφερε να πετύχει την «παρθενική» του νίκη ως προπονητής του Ατρόμητου (είχε προηγηθεί το 1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα).

Η Ένωση παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο με το νεαρό Βασίλη Χατζηεμμανουήλ κάτω από τα δοκάρια της, καθώς ο Παναγιώτης Τσιντώτας αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και παρά την προσπάθεια που κατέβαλλε δεν κατέστη δυνατό ν΄ αγωνιστεί. Ο τερματοφύλακας της Ένωσης δηλώθηκε αρχικά στην ενδεκάδα, ωστόσο στην προθέρμανση ένιωσε ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα ν΄ αποκλειστεί.

Μετά από ένα κακό πρώτο 20λεπτο, στο οποίο καμμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να γίνει απειλητική στην αντίπαλη άμυνα στο 23΄ οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ στην πρώτη τους τελική στο ματς από στατική φάση. Ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ, ο Λιβάι Γκαρσία έκανε το κοντρόλ μέσα στην περιοχή και αφού απέφυγε έναν αντίπαλο έκανε το σουτ με τον Γιαννιώτη να απομακρύνει και τον Τζαβέλλα να παίρνει το ριμπάουντ και σουτ να κάνει το 1-0.

Οι φάσεις που ακολούθησαν μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν ελάχιστες, με την ΑΕΚ να ζητά πέναλτι στο 28΄ σε πέσιμο του Μάνταλου, αλλά ο διαιτητής Γκορτσίλας έδειξε να συνεχιστεί το ματς.

Το 2-0 ήρθε στο 51΄ για την ΑΕΚ, μετά από υπέροχη ενέργεια του Λιβάι Γκαρσία από τα δεξιά, ο οποίος έκανε το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι και ο Τσούμπερ αφύλαχτος από κοντά «έγραψε» το 2-0.

Ουσιαστικά το ματς τελείωσε στο 65΄. Σε μια διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε Ρότα και Μουνίθ, οι δύο παίκτες είχαν έντονο διάλογο, με τον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου να χτυπά με γροθιά το νεαρό αμυντικό της ΑΕΚ και δικαίως αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα.

Διαιτητής: Γκορτσίλας

Κίτρινες: Κουλούρης, Χαρίσης - Ανσαριφάρντ, Μάνταλος, Σιμάνσκι, Ρότα

Κόκκινες: Μουνίθ (65΄)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Καστεγιάνο, Γκαλβάο, Στρουγγής, Βασιλαντωνόπουλος, Καρτάλης (64΄ Σπιριντόνοβιτς), Χαρίσης (83΄ Έρλινγκμαρκ), Ντένιτς, Μπεντινέλι (78΄ Καρτάλης), Μουνίθ, Κουλούρης.

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Χατζηεμαννουήλ, Ρότα, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι (75΄ Σιμόες), Λε Ταλέκ, Μάνταλος (53΄ Γέβτιτς), Γκαρσία (64΄ Μισλέν), Τσούμπερ (64΄ Αμραμπάτ), Ανσαριφάρντ (75΄ Αραούχο).

