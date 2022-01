Αθλητικά

Βόλος – ΠΑΟΚ: Εντυπωσιακός ο “Δικέφαλος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από νωρίς την αναμέτρηση και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους.

Με τον κορυφαίο του παίκτη στο πρωτάθλημα, Γιασμίν Κούρτιτς, και τον Ζοάν Σάστρε να σκοράρει στο ντεμπούτο του με την φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά», ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» από το πρώτο μέρος την αναμέτρηση με τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό» και με το εμφατικό 4-0 πέρασε ένα ευχάριστο απόγευμα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Ο 33χρονος Σλοβένος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στο 21΄ με πέναλτι (έφτασε τα 13 γκολ στη Super League) κι εννέα λεπτά αργότερα από δική του ασίστ ο Ίνγκι Ίνγκασον πέτυχε το δεύτερο τέρμα των «ασπρόμαυρων». Στο ντεμπούτο του με τους Θεσσαλονικείς, ο Ισπανός αμυντικός Ζοάν Σάστρε βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 64΄ «κλειδώνοντας» το «διπλό» για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε άκρως ουσιαστικός και με δύο γρήγορα γκολ απλοποίησε τα πράγματα στη συνέχεια, απέναντι στους Βολιώτες, οι οποίοι στο ματς του πρώτου γύρου είχαν πετύχει μία εμφατική επιστροφή στην Τούμπα μετατρέποντας το εις βάρος τους 4-1 σε 4-4.

Η «σεμνή τελετή» στο «Πανθεσσαλικό» είχε ουσιαστικά κριθεί από το πρώτο μέρος. Ο Φερνάντες στο 21΄ ανέτρεψε τον Μιτρίτσα στην περιοχή, με τον Παπαπέτρου να δείχνει την «ασβεστένια βούλα». Ο Κούρτιτς ήταν ψύχραιμος γι΄ άλλη μια φορά κι άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ (1-0).

Στο 29΄ από κεφαλιά-πάσα του Σλοβένου, ο Ίνγκασον βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και με νέα κεφαλιά έβαλε τις βάσεις για το έκτο συνεχόμενο «τρίποντο» των «ασπρόμαυρων» στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 38΄ με τον Μπαρτόλο, αλλά ο Πασχαλάκης έδιωξε με τα πόδια, στην καλύτερη στιγμή για το συγκρότημα του Κώστα Μπράτσου στο πρώτο 45λεπτο.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει μία ανάσα από το 3-0 στο 51΄, αλλά η πάσα του Ακπομ προς τον Μιτρίτσα δεν ήταν καλή και χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Ρουμάνος, το πέτυχε στο 64΄ ο Σάστρε με σουτ μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, συνδυάζοντας με τον ιδανικότερο τρόπο το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ.

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 73΄ ο Άκπομ, ο οποίος πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι μετά την παράλληλη μπαλιά του Μίτριτσα και πλάσαρε υποδειγματικά, για το τελικό 4-0

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Κίτρινες: Φαν Φεερτ, Φερνάντες

Βόλος (Κ. Μπράτσος): Κλάιμαν, Πουρίτα, Ρομέρο, Γκιουλέν, Φεράρι, Τσοκάνης, Μπαριέντος (87΄ Τερεζίου), Ορός (77΄ Σουάρες), Μπαρτόλο (46΄ Ρεγκατέν), Φερνάντες (85΄ Ροσέρο), Φαν Βέερτ

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σίντκλεϊ, Ίνγκασον, Μιχαηλίδης, Σάστρε (76΄ Βιεϊρίνια), Κούρτιτς (80΄ Εσίτι), Τσιγγάρας, Α. Ζίβκοβιτς (76΄ Λεό Ζαμπά), Μπίσεσβαρ (72΄ Αουγκούστο), Μίτριτσα, Άκπομ (80΄ Τσόλακ)

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Την έσερνε στο δρόμο!

Κίνα: Κόλλησε κορονοϊό ψάχνοντας τον γιο του!

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)