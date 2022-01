Κοινωνία

Τροχαίο στη Γκράβα: Νεκρό 4χρονο παιδί

Νεκρό είναι ένα 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη μέση ενός δρόμου δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας, στα όρια Άνω Πατησίων και Γαλατσίου, σε ένα σοκαριστικό τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε όταν ο οδηγός παρέσυρε το 4χρονο παιδί, το οποίο διέφυγε της προσοχής των γονέων του και βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου, στην οδό Ταϋγέτου.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο και έσπευσε μέσα σε λίγα λεπτά για να παραλάβει το παιδί, το οποίο αιμορραγούσε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται.

Το αγοράκι είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή το 4χρονο αγοράκι δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί καρμανιόλα, σύμφωνα με τους κατοίκους, καθώς δεν έχει ούτε σήμανση ούτε διαβάσεις ούτε και αρκετό φωτισμό και οι οδηγοί περνάνε από το σημείο τρέχοντας αδικαιολόγητα σε κατοικημένη περιοχή.

