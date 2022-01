Αθλητικά

Λαύριο – Περιστέρι: “Έλαμψαν” οι φιλοξενούμενοι

Το Περιστέρι πήρε πολύτιμο διπλό και κατέκτησε με εμφατικό τρόπο το ροζ φύλλο αγωνα.

Μετά από μία ισοπεδωτική εμφάνιση, το Περιστέρι πήρε ένα πολύτιμο «διπλό», κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την εδραίωση του στην οκτάδα της Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Μίλαν Τόμιτς συνέτριψε με 75-52 το Λαύριο, για την 13η αγωνιστική, ισορροπώντας σε 6-6 το ρεκόρ του και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην 7η ήττα τους σε 12 αναμετρήσεις.

Η διάρκεια του Περιστερίου στη σκληρή άμυνα, έκανε τη διαφορά στον αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να «πνίγουν» κάθε προσπάθεια αντίδρασης του Λαυρίου, να παίρνουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (35-22) και να μην κοιτάζουν πίσω...

Στην τρίτη περίοδο, μάλιστα, εκτοξεύτηκε στα ύψη και η παραγωγικότητα του Περιστερίου, με τους «κυανοκίτρινους» να απαντούν με επιμέρους σκορ 30-17, δίνοντας τέλος στη σεμνή τελετή (+26, 39-65 στο 30΄).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τόμας Γκιελό με 14 πόντους, ενώ νταμπλ νταμπλ σε πόντους (12) και ριμπάουντ (10) σημείωσε ο Βασίλης Χρηστίδης. Από το Λαύριο των 16 λαθών και των κάτω του μετρίου ποσοστών ευστοχίας, ο Δημήτρης Κακλαμανάκης με 13 πόντους ήταν απελπίστικά μόνος για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 11-13, 22-35, 39-65, 52-75

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Καλδίρης, Τσιμπούρης

