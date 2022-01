Κόσμος

Κορονοϊός - Σολτς: Oύτε αυστηροποίηση, ούτε χαλάρωση των μέτρων

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα επιδιώξει κατά την αυριανή διάσκεψη με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων τη διατήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, θα επιδιώξει κατά την αυριανή διάσκεψη με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων τη διατήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θεωρώντας ότι αποδίδουν, όπως δηλώνει ο ίδιος στη Suddeutsche Zeitung που θα κυκλοφορήσει αύριο, απαντώντας εμμέσως σε όσους ζητούν χαλάρωση των κανόνων.

«Δεν χρειαζόμαστε διόρθωση. Δεν υπάρχει λόγος ούτε για αυστηροποίηση ούτε για χαλάρωση. Και σίγουρα δεν βοηθάει στο μέσο του κύματος της παραλλαγής “Όμικρον” να χαλαρώσουμε τους κανόνες», τονίζει ο κ. Σολτς και προσθέτει ότι, κατά την άποψή του, «πρέπει να συνεχίσουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει». Σύμφωνα με τον Καγκελάριο, οι αυστηροί κανόνες που επέβαλε η Γερμανία καθυστέρησαν την έλευση της «Όμικρον» στη χώρα, σε σύγκριση με τους ευρωπαίους γείτονες.

Ανάλογη εισήγηση ετοιμάζει και το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Παρά τη συνεχή αύξηση των κρουσμάτων, το Συμβούλιο δεν συνιστά επιπλέον μέτρα, αλλά επιμένει στη διατήρηση των ισχυόντων και στη συνεπή εφαρμογή τους. Μόνο στην περίπτωση μεγάλης αύξησης των εισαγωγών στα νοσοκομεία θα πρέπει να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα, τονίζουν οι ειδικοί, χωρίς ωστόσο να καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις.

Επαναλαμβάνουν ωστόσο ότι ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός και ο περιορισμός των επαφών. Αν το ποσοστό των εμβολιασμένων δεν αυξηθεί, θα πρέπει να περιμένουμε και μεγάλη αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμενων με βαριές επιπλοκές της Covid-19, προειδοποιεί το Συμβούλιο, ενόψει της αυριανής διάσκεψης, ενώ σημειώνει και ότι το επόμενο διάστημα τα κρούσματα θα αυξηθούν, ακόμη και αν δεν το δείχνουν οι αριθμοί, λόγω υπερφόρτωσης των διαγνωστικών κέντρων".

Στην ίδια «γραμμή» βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ, ο οποίος, σε συνέντευξή του στη Rheinische Post τονίζει ότι μια χαλάρωση των μέτρων τώρα θα ήταν «σα να ρίχναμε λάδι στη φωτιά» και θα επιταχύναμε πολύ το τρέχον κύμα.

Σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ο Καγκελάριος Σολτς στη συνέντευξή του εκφράζει την πεποίθηση ότι τελικά δεν θα χρειαστούν οι ψήφοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκειμένου να εγκριθεί από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που διαπιστώνονται στα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. «Εύχομαι την πλειοψηφία από κάθε άποψη. Στον λαό. Στη Βουλή. Στα κόμματα», λέει χαρακτηριστικά και υπερασπίζεται για μία ακόμη φορά την απόφασή του να μην υποβάλει η κυβέρνηση σχετικό νομοσχέδιο, αλλά να αφήσει τους βουλευτές, υπερκομματικά, να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

