Ισραήλ – Κορονοϊός: Η 4η δόση τριπλασίασε την αντίσταση στη βαριά νόσηση

Το Ισραήλ άρχισε την χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου των Pfizer/BioNtech σε άτομα άνω των 60 ετών στις αρχές του Ιανουαρίου.

Η τέταρτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού που χορηγήθηκε σε άτομα άνω των 60 ετών στο Ισραήλ τριπλασίασε την αντίσταση στην σοβαρή νόσηση σε σχέση με τα άτομα της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας που έχουν λάβει τρεις δόσεις εμβολίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ.

Η τέταρτη δόση, ή δεύτερη αναμνηστική δόση, διπλασίασε την αντίσταση κατά της μόλυνσης σε σύγκριση με άτομα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας που έχουν λάβει τρεις δόσεις του εμβολίου, διευκρίνισε επίσης το υπουργείο.

