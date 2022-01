Life

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Η παρέα που καλλιεργεί... μια πιο ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ανθοπωλείο της "Power of a Flower", είναι γεμάτο από φυτά που έχει καλλιεργήσει μια ομάδα ατόμων με αναπηρία.

Tης Νίκης Ζαρκάδα

Στις αφίξεις του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», στην έξοδο 4, λειτουργεί το ανθοπωλείο της "Power of a Flower". Εκεί θα συναντήσεις ανθρώπους με αναπηρία να δημιουργούν μοναδικές ανθοδέσμες με λουλούδια που καλλιεργούν μόνοι τους.

Περίπου 3,5 χρόνια πριν, φύτεψαν τα πρώτα λουλούδια και έτσι άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά η ιδέα της συμπερίληψης στην εργασία.

Στα κτήματά τους στα Σπάτα και τον Μαραθώνα χρησιμοποιούν αποκλειστικά οργανικές μεθόδους καλλιέργειας και παραδίδουν οι ίδιοι καθημερινά τις ανθοδέσμες τους διασχίζοντας όλη την Αθήνα

Οι ανθοδέτριες Ξένια Σπανουδάκη και Σταυρούλα Κονιτοπούλου, ο διευθυντής και υπεύθυνος παραγωγής, Βασίλης Βουτσιώτης, η υπεύθυνη μπουκέτων και συνδρομητών, Μαργαρίτα Πετράκη, ο υπεύθυνος ανθοδεσίας και εκπαίδευσης μπουκέτων Σίμος Κατσούγκρης, ο υπέυθυνος διανομών και εκπαίδευσης μπουκέτων Παναγιώτης Γιαννουλης, η εθελόντρια και συμβουλευτικό μέλος Ναταλί Μόσχου και η γεωπόνος Άλκηστις Κυριακού, μίλησαν στην κάμερα του ΑΝΤ1 για την εργασία τους που τους γεμίζει χαρά και δημιουργικότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Την έσερνε στο δρόμο!

Κίνα: Κόλλησε κορονοϊό ψάχνοντας τον γιο του!

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)