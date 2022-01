Κοινωνία

“Ελπίδα”: Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με πιο έντονα φαινόμενα (εικόνες)

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή. Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές. Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων. Συμβουλές σε οδηγούς και πεζούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο και εντονότερο κύμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα» που πλήττει από το Σάββατο την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΜΥ τα κύρια χαρακτηριστικά του δεύτερου κύματος θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ελλάδας καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά.

Αναλυτικά:

Χαμηλές θερμοκρασίες:

Επισημαίνεται ότι από σήμερα έως την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δε θα ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός.

Χιονοπτώσεις:

Σήμερα, Δευτέρα 24/1, οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι τοπικά πυκνές αρχικά στο Κεντρικό και το Βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και βαθμιαία στην Ανατολική Πελοπόννησο και σε όλο το νότιο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Τρίτη 25/1/2022 τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση στη βόρεια χώρα, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα συνεχιστούν οι πυκνές χιονοπτώσεις.

Θυελλώδεις Άνεμοι:

Την Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατούν στην Ανατολική Ελλάδα και κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ).

Σύμφωνα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr τα εντονότερα φαινόμενα που αναμένονται, θα επηρεάσουν:

Αρχικά τα νησιά του Βορείου και Κεντρικού Αιγαίου, τα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής και τα νοτιοανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Γρήγορα και έως και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, πυκνές χιονοπτώσεις και χιονοκαταιγίδες θα επηρεάσουν την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Χιονόνερο ή χιόνι αναμένεται έως και σε πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά των Δωδεκανήσων κυρίως μετά τις μεσημβρινές ώρες.

Στην Κρήτη αναμένεται βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα και χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, ενώ από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας χιονοπτώσεις αναμένονται και σε πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα.

Ιδιαίτερα για την Αττική και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα από την αρχική εκτίμηση των μετεωρολόγων, δηλαδή από σήμερα νωρίς το μεσημέρι.

Μάλιστα χθες ενεργοποιήθηκε το 112 και στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Φθιώτιδας, της Εύβοιας, των βόρειων Κυκλάδων και της Λήμνου, προειδοποιώντας τους για έντονες χιονοπτώσεις το επόμενο 48ωρο και καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Προειδοποίηση για έντονες χιονοπτώσεις στην περιοχή σας το επόμενο 48ωρο. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις. Χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές αλυσίδες. Ακολουθείτε οδηγίες Αρχών. Οδηγίες προστασίας: https://bit.ly/3nSf8RL».

«Αυτές οι προβλέψεις μας κάνουν να είμαστε σε ετοιμότητα. Βρισκόμαστε σε όλα τα κεντρικά σημεία, καθώς μετά τις 11-12 αναμένεται τα φαινόμενα να είναι έντονα. Αυτός είναι ο λόγος που μας έκανε να αποφασίσουμε να μείνουν κλειστά και σήμερα και αύριο τα σχολεία, λόγω και των πρωτοκόλλων για τον κορονοϊό», είπε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Μάλιστα, όπως αποσαφήνισε, «επειδή καλό είναι να τα αποσαφηνίζουμε από την αρχή, για την Εθνική Οδό, η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη μέχρι την Μεταμόρφωση. Από εκεί και πέρα, είναι υπεύθυνη η “Νέα Οδός”, από την οποία ο κ. Στυλιανίδης ζήτησε να ενεργοποιήσει περισσότερα μηχανήματα».

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός - Έκκληση για αποφυγή των μη απαραίτητων μετακινήσεων τις επόμενες 48 ώρες

Έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση τις επόμενες 48 ώρες και να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, απηύθυνε χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ύστερα από την ευρεία συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Ελπίδα».

«Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διήμερο, χρειάζεται από όλους προσοχή και εγρήγορση. Θερμή παράκληση ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρχών. Με σωστή συνεργασία όλων των φορέων τη βοήθεια των πολιτών θα μπορέσουμε να μειώσουμε αν είναι δυνατόν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από αυτή την κακοκαιρία», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

Όπως τόνισε ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και επαγρύπνηση για να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα, ενώ επισήμανε ότι θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι για να είναι η χώρα λειτουργική και να συνεχίσει η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Παράλληλα σε μερική επιφυλακή τέθηκε από χθες το βράδυ το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Αττικής, Μαγνησίας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Κυκλάδων και νήσου Σκύρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για όσο διάστημα αυτά εκδηλώνονται, σύμφωνα και με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΕΜΥ, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει το προσωπικό των υπόλοιπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας.

Επιπλέον, ο κ. Στυλιανίδης απηύθυνε επίσης ισχυρή σύσταση προς τους οδηγούς βαρέων οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τον οδικό άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης να προτιμήσουν άλλους ανάλογους αυτοκινητόδρομους όπως την Ολυμπία και την Ιονία Οδό ώστε να αποφύγουν κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα, ενώ προσέθεσε ότι όσοι οδηγοί Ι.Χ. οχημάτων σχεδιάζουν να μετακινηθούν στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες. «Η Αστυνομία, αναλόγως της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων, δεν θα επιτρέπει σε οχήματα δίχως αντιολισθητικές αλυσίδες να εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, τονίστηκε ότι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για άμεση επέμβασή τους σε περίπτωση ανάγκης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα και με το Γενικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «Βορέας».

Επιπλέον, λειτουργούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που αναμένεται να πλήξει η κακοκαιρία, Ενιαία Συντονιστικά Κέντρα, με συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα (Αττική, Μαγνησία, Εύβοια και Σκύρο, Βοιωτία, Κυκλάδες) βρίσκονται σε επιφυλακή με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει θέσει στη διάθεσή των πολιτών δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για αναγγελίες βλαβών (800 400 4000).

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως ανακοινώθηκε χθες όπου δεν λειτουργήσουν τα σχολεία δια ζώσης θα γίνει τηλεκπαίδευση. Ακόμη σήμερα αλλά και αύριο κλειστοί θα παραμείνουν όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ):

στις εξής Περιφέρειες:

καθώς και στις περιφερειακές ενότητες:

Κιλκίς,

Λήμνου,

Βοιωτίας,

Εύβοιας,

Φθιώτιδας,

Φλώρινας και

Κορινθίας.

Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες

Έκκληση προς τους πολίτες απευθύνει η ΓΓΠΠ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις κατά τις επόμενες 48 ώρες και να ακολουθούν πιστά τις εξής βασικές οδηγίες:

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και

να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς, λόγω της ολισθηρότητας.

