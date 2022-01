Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Διαλυνάς: καταθέτω στοιχεία για κυκλώματα μαστροπείας (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο πεπειραμένος δικηγόρος για τα πρόσωπα που φέρονται να είναι εμπλεκόμενα.

Μέσα στις επόμενες ώρες θα καταθέσει στις Αρχές, στοιχεία που έχει συγκεντρώσει και τα οποία αφορούν εκμετάλλευση γυναικών από κυκλώματα μαστροπείας, είπε ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην συνομιλία του με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο πεπειραμένος δικηγόρος προανήγγειλε ηχηρές αποκαλύψεις για εμπλοκή και κραταιών προσώπων σε τέτοιου είδους κυκλώματα εκμετάλλευσης γυναικών, μέσω και πριβέ πάρτι με υψηλές αμοιβές.

Μάλιστα, επεσήμανε με νόημα ότι κοινωνοί των στοιχείων του θα γίνουν απευθείας ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Προϊστάμενους του Εφετείου, αφήνοντας να εννοηθεί πως πιθανώς να υπάρχουν παρεμβάσεις και στο πεδίο της Δικαιοσύνης, σχετικά με πρόσωπα και καταστάσεις.

Παρακολουθήστε όσα είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Νίκος Διαλυνάς, με αφορμή την πολύκροτη καταγγελία της 24χρονης Γεωργίας.για ομαδικό βιασμό σε σουίτα ξενοδοχείου, την Πρωτοχρονιά:

