“Καλημέρα Ελλάδα”: έξαλλος ο Παπαδάκης για την αήθη επίθεση από δικηγόρο (βίντεο)

Η οργή του παρουσιαστή για την προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος του, από τον συνήγορο του ιερέα, που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης κατ΄ εξακολούθηση.

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» όταν ο συνήγορος του ιερέα που κατηγορείται για τον βιασμό ανήλικης στα Πατήσια, Αν. Θεοδωρόπουλος, επιτέθηκε αναίτια στον Γιώργο Παπαδάκη προκαλώντας την έκρηξη του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης καταφέρθηκε κατά του συνηγόρου λέγοντας ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να σπιλώνει την τιμή και την υπόληψη του και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος αρχικά προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εντολέα του, λέγοντας ότι στη δικογραφία που έλαβε την Παρασκευή δε υπάρχει κανένα μήνυμα του κατηγορουμένου προς την ανήλικη και γι’ αυτό ανέλαβα την υπόθεση.

Υποστήριξε επίσης ότι καταργείται το τεκμήριο της αθωότητας και δεν πρέπει να δικάσουμε τον ιερέας αν δεν τον ακούσουμε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η καταγγελία έγινε όταν ο ιερέας σταμάτησε να βοηθάει την οικογένεια της ανήλικης από το φιλόπτωχο ταμείο της Εκκλησίας.

Συμπλήρωσε δε ότι στο πλευρό του ιερέα θα έρθουν 9 μάρτυρες υπεράσπισης και είπε επίσης ότι τη μέρα που καταγγέλλεται ο βιασμός υπήρχε πανήγυρη στον ναό και ήταν αδύνατον να γίνει κάτι τέτοιο με τόσο κόσμο στην εκκλησία.

Διαβεβαίωσε ότι ο εντολέας του ουδέποτε είχε σωματική επαφή με την ανήλικη και τόνισε ότι το Ανηλίκων τον παρακολουθούσε επί 3 μήνες πριν παρέμβει χωρίς να εντοπίσει το παραμικρό.

Στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρόπουλος, χάνοντας τη ψυχραιμία του από τις πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων επιτέθηκε αναίτια στον κ. Παπαδάκη προκαλώντας την δικαιολογημένη έκρηξη του.

