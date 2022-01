Life

Χριστίνα Μπόμπα: Το εύκολο γεύμα που επιλέγει για να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης! (βίντεο)

Τips για ένα σωστό και υγιεινό γεύμα!

Η Χριστίνα Μπόμπα μέσα στην ημέρα της εκτελεί αρκετά καθήκοντα πλέον ως σύζυγος και μητέρα. Αυτό όμως δεν την αποσυντονίζει από την προσωπική της φροντίδα. Όπως όλες οι νέες μητέρες έτσι και η γλυκιά μανούλα προσπαθεί να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης και να κρατιέται σε φόρμα.

Ως λάτρεις των social media μας εκμυστηρεύεται τα δικά της tips για ένα σωστό και υγιεινό γεύμα δείχνοντάς μας πως να φτιάξουμε και εμείς.

