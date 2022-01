Κοινωνία

“Το Πρωινό”- Βιασμός ανήλικης: Τα νεότερα στοιχεία στην υπόθεση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" αποκαλύφθηκαν νεότερα στοιχεία για την καταγγελία βιασμού ανήλικης κοπέλας από ιερέα.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" αποκαλύφθηκαν νέα στοιχεία για την καταγγελία βιασμού ανήλικης κοπέλας από ιερέα.

Αναμένονται, όπως φαίνεται, κι άλλες κατηγορίες από νεαρές κοπέλες. Μάλιστα, η 16χρονη έχει κατονομάσει συγκεκριμένα κορίτσια με τα οποία - ο κληρικός πρώην ιερέας - φέρεται να είχε επαφές.

Η ανήλικη κοπέλα παρέδωσε τα ονόματα στις Αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και θα κληθούν για καταθέσεις.

Μεγάλη ένταση δημιουγήθηκε στην εκπομπή όταν εμφανίστηκε ο δικηγόρος του ιερέα, κ.Θεοδωρόπουλος και ανέφερε τα εξής "η κάμερα ασφαλείας του ναού είναι αναμφισβήτητος μάρτυρας ότι τη μία ημέρα που καταγγέλεται δεν έχει εισέλθει καμία ανήλικη στο ναό. Μία έγγραφη καταγγελία δεν σημαίνει ότι έχει τελεσθεί η πράξη" και συμπλήρωσε "υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας".

Ο 37χρονος ιερεάς δήλωσε "Υπάρχει σκευωρία από την οικογένεια της ανήλικης, γιατί σταμάτησε η οικονομική βοήθεια που τους προσέφερα από το φιλόπτωχο ταμείο"

Ακόμη, στην εκπομπή μίλησε και συγγενής της συζύγου του ιερεά "είναι μία υπέροχη οικογένεια με 3 υπέροχα παιδία"

Στην υπόθεση αναμένονται σύντομα εξελίξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

"Ελπίδα": Χιονοπόλεμος σε κατάστρωμα πλοίου (βίντεο)

Σήφης Βαλυράκης: το ανήσυχο πνεύμα, το ΠΑΣΟΚ και ο τραγικός θάνατος

“Ελπίδα”: Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με πιο έντονα φαινόμενα (εικόνες)