Ολυμπιακός: Ο Σεμέδο κοντά σε συμφωνία με την Πόρτο

Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Νιούκαστλ προσέγγισε τον Ολυμπιακό και ρώτησε για τον Παπέ Αμπού Σισέ.

O Ρούμπεν Σεμέδο παραμένει στα μεταγραφικά πλάνα της Πόρτο, η οποία είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού, με τη μορφή του δανεισμού έως το τέλος της σεζόν. Αυτό αναφέρουν πορτογαλικά ΜΜΕ για την ομάδα του Οπόρτο, η οποία αναζητά αμυντικό μετά τον τραυματισμό του Ιβάν Μαρκάνο, που θα τον αφήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

O Ολυμπιακός απέρριψε την πρώτη πρόταση της Πόρτο, που αφορούσε δανεισμό έως το καλοκαίρι με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι, όχι όμως υποχρεωτική, στα 5.5 εκατ. ευρώ. Η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, πάντως, δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την προσπάθεια, γνωρίζοντας ότι ο Πορτογάλος αμυντικός επιθυμεί να φορέσει τη φανέλα των «δράκων».

Στο μεταξύ αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Νιούκαστλ προσέγγισε τον Ολυμπιακό και ρώτησε για τον Παπέ Αμπού Σισέ. Τα σχετικά ρεπορτάζ υποστηρίζουν πως οι «καρακάξες» θα καταθέσουν πρόταση κοντά στα 14 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους τον διεθνή Σενεγαλέζο αμυντικό.

