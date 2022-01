Κοινωνία

"Ελπίδα" - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστέλλονται δρομολόγια στο τμήμα Κορωπί - Κάντζα

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία. Για ποιες ώρες δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Η κακοκαιρία "Ελπίδα" έχει μπει πλέον για τα καλά στην Αττική, με τη χιονόπτωση και χιονόστρωση να είναι πολύ έντονη σε όλη την περιφέρεια.

Τα έντονα φαινόμενα δεν κρατούν μόνο πολλούς δρόμους κλειστούς, αλλά επηρεάζουν και τα δρομολόγια του προαστιακού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναστέλλονται σήμερα τα απογευματινά τοπικά δρομολόγια του προαστικού στο τμήμα Κορωπί -Κάντζα, λόγω της κακοκαιρίας.

Επίσης, το τραμ προσωρινά τερματίζει στη στάση Λ. Βουλιαγμένης, λόγω έντονης ολισθηρότητας, ενώ κανονικά μέχρι στιγμής διεξάγονται τα δρομολόγια στον ηλεκτρικό.

Προβλήματα υπάρχουν και στα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του Μετρό (ηλεκτρικός), λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Η κίνηση διεξάγεται στο τμήμα Πειραιάς -Ειρήνη, ενώ σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ σε εξέλιξη είναι οι εργασίες εκχιονισμού στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά.

