Βιασμός Θεσσαλονίκη: Νέες καταθέσεις μαρτύρων

Η ανακρίτρια αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογιών εξετάσεων της 24χρονης που θα ρίξουν φως στην υπόθεση και θα κρίνουν την περαιτέρω δικαστική έρευνα.

Με νέες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζει η 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης την έρευνα για τον ομαδικό βιασμό που κατήγγειλε ότι υπέστη η 24χρονη σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι, σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης.

Την πόρτα του γραφείου της θα περάσουν σήμερα η 17χρονη φίλη της καταγγέλλουσας και ο φίλος του εργοδότη της. Η πρώτη είχε συνοδεύσει την καταγγέλλουσα στο πάρτι αλλά στη συνέχεια αποχώρησε και ο δεύτερος τη συνάντησε το πρωί της Πρωτοχρονιάς, μετά τον φερόμενο βιασμό.

Στο μεταξύ, η ανακρίτρια αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογιών εξετάσεων της 24χρονης που θα ρίξουν φως στην υπόθεση και θα κρίνουν την περαιτέρω δικαστική έρευνα. Δείγμα ούρων έχει σταλεί και εξετάζεται από εξειδικευμένο εργαστήριο της Ελβετίας για τυχόν ανίχνευση νέων συνθετικών ψυχοτρόπων ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά και δεν έχουν καταγραφεί από τα ελληνικά εργαστήρια. Το ίδιο εργαστήρι αναμένεται επίσης να αναλύσει και να προσδιορίσει το επίπεδο αλκοόλης στον οργανισμό της κοπέλας.

Πόρισμα με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα θα συντάξει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ και θα την αποστείλει στην ανακρίτρια.

