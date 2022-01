Κοινωνία

"Ελπίδα" - Ηλεκτροδότηση: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα

Σε ποιες περιοχές είναι εντονότερα τα προβλήματα ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία "Ελπίδα".

Η κακοκαιρία Ελπίδα, έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή της από εχτές στα νησιά του Αιγαίου και την Εύβοια και σήμερα ντύθηκε στα λευκά και η Αττική, μέχρι και το Σύνταγμα.

Εκτός από τους κλειστούς δρόμους και τα σχολεία, προβλήματα αντιμετωπίζουν κάποιες περιοχές και στην ηλεκτροδότηση.

Πιο συγκεκριμένα, προβλήματα ηλεκτροδότησης παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας όπως είναι η Καλλιθέα και το Κουκάκι.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί από χθες όλα τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την άμεση αποκατάσταση την ηλεκτροδότησης όπου υπάρχουν προβλήματα.

Οι καταναλωτές μπορούν να καλούν δωρεάν στη νέα τηλεφωνική γραμμή 800 400 4000 για βλάβες από το κινητό ή το σταθερό τους.

Προβλήματα ηλεκτροδότησης και στην Εύβοια

Προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν και αρκετά χωριά στην Εύβοια. Πιο συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα έχουν μείνιε τα χωριά Ζάρκα, Στύρα, Ν. Στύρα, Μεσοχώρια, Τσακαιοι, Ραπταιοι και γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσει ο ΔΕΔΔΗΕ αλλά είναι δύσκολο από Κριεζά έως Ζάρκα.

