Πέθανε ο Γιώργος Τρομάρας

Θλίψη προκάλεσε η απώλεια του Γιώργου Τρομάρα. Έδινε τη δική του μάχη για πολύ καιρό.

Ένα πρόσωπο-σύμβολο ήταν ο Γιώργος Τρομάρας και η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στο Πανελλήνιο.

Ο γνωστός έλληνας παλαιστής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από πολυήμερη νοσηλεία του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

Μετά από πολλά εγκεφαλικά επεισόδια που υπέστη, τελικά δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη (27/1) στις 12 το μεσημέρι στη Ζωοδόχου Πηγή στην Πλατεία Παιανίας.

