“Το Πρωινό”: Διάσημος μπασκετμπολίστας κλέβει τους συμπαίκτες του! (βίντεο ντοκουμέντο)

Βίντεο ντοκουμέντο παρουσίασε "ΤοΠρωινό", με το διάσημο μπασκετμπολίστα να κλέβει τους συμπαίκτες του

Μία απίστευτη αποκάλυψη στην εκπομπή "Το Πρωινό" για διάσημο διεθνή μπασκετμπολίστα που, όπως φαίνεται από βίντεο ντοκουμέντο, κλέβει χρήματα από τσάντες και μπουφάν συμπαικτών του.

Οι συμπαίκτες του παρατήρησαν ότι εδώ και ένα διάστημα τους λειπουν χρήματα και έτσι αποφάσισαν, σε συνεννόηση και με την ομάδα, να βάλουν κάμερα για να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος που τους κλέβει.

΄Ετσι κατάφεραν να τον πιάσουν επ αυτοφόρω και φυσικά ακολούθησε η σύλληψή του.

Ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστα φαίνεται πως έχει οικονομικά θέματα και προβλήματα εθισμού.

