“Ελπίδα” - Αττική: Προβλήματα από την κακοκαιρία (εικόνες)

Εκτός από... άσπρη ημέρα, πολλά ήταν και τα προβλήματα με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη η Αττική λόγω της κακοκαιρίας "Ελπίδα".

Η κακοκαιρία "Ελπίδα" από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες, πλήττει την Αττική.

Τα σχολεία στην περιφέρεια όσο και σε άλλες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά για τουλάχιστον δύο ημέρες, μέχρι να περάσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να εξασθενίσει την Τρίτη.

Πολλές περιοχές, έχουν μείνει χωρίς ρεύμα με τα προβλήματα να γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα από τη σφοδρή χιονόπτωση και τη μεγάλη χιονόστρωση.

Πιο συγκεκριμένα, προβλήματα ηλεκτροδότησης παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας όπως είναι η Καλλιθέα και το Κουκάκι.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί από χθες όλα τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την άμεση αποκατάσταση την ηλεκτροδότησης όπου υπάρχουν προβλήματα.

Το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας και πολλοί οδικοί άξονες είναι απροσπέλαστοι από το ύψος του χιονιού ακόμη και μέσα στην πόλη.

Για τον λόγο αυτό συστήνεται στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί εφόσον χρειαστεί να μετακινηθούν και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

Τα έντονα φαινόμενα δεν κρατούν μόνο πολλούς δρόμους κλειστούς, αλλά επηρεάζουν και τα δρομολόγια του προαστιακού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναστέλλονται σήμερα τα απογευματινά τοπικά δρομολόγια του προαστικού στο τμήμα Κορωπί -Κάντζα, λόγω της κακοκαιρίας.

Προβλήματα υπάρχουν και στα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του Μετρό (ηλεκτρικός), λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Η κίνηση διεξάγεται στο τμήμα Πειραιάς -Ειρήνη, ενώ σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ σε εξέλιξη είναι οι εργασίες εκχιονισμού στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά.

