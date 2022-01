Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία "Ελπίδα": αναβολή σε εμβολιασμούς

Πότε θα μπορέσεουν να επαναπρογραμματίσουν τα ραντεβού τους οι ενδιαφερόμενοι.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αττική και την Εύβοια, τα εμβολιαστικά κέντρα των δύο αυτών νομών δεν θα λειτουργήσουν από σήμερα στις 15:00 καθώς και όλη την αυριανή ημέρα.

Οι πολίτες θα μπορούν να επαναπρογραμματίσουν και να πραγματοποιήσουν άμεσα το εμβολιασμό τους, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.

Να υπενθυμίσουμε πως νωρίτερα λόγω της κακοκαιρίας και με στόχο την αποφυγή προβλημάτων στον εμβολιασμό των παιδιών, αποφασίστηκε οι εμβολιασμοί που έχουν προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα 24/1 και μεθαύριο Τρίτη 25/1 στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27/1 και την Παρασκευή 28/1 στο Μega Εμβολιαστικό Κέντρο «Προμηθέας».

