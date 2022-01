Πολιτική

Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο

Τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, αλλά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, στις 12:41, υπερπτήση πάνω από την Παναγιά στα 28.000 πόδια.

Στις 13:34 και 13:48, δεύτερο ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από τη Ρω, τη Μεγίστη και τη Στρογγύλη στις 27.000 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

