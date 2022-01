Κοινωνία

“Ελπίδα” - Αττική: Αποσύρονται λεωφορεία και τρόλεϊ

Διακοπή δρομολογίων σε όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ λόγω της κακοκαιρίας. Έκκληση της ΕΛΑΣ στους οδηγούς για χρήση αλυσίδων.

Αποσύρονται από την κυκλοφορία σταδιακά όλα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ λόγω της έντονης κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι από νωρίς το πρωί υπήρξαν προβλήματα σε αρκετές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ με αποτέλεσμα να σταματούν την κυκλοφορίας τους.

Η Πυροσβεστική καλεί την Αττική οδό να κλείσει όλες τις εισόδους

Χάος επικρατεί στους δρόμους καθώς η κακοκαιρία «Ελπίς» σαρώνει την Αττική.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό ότι η Πυροσβεστική καλεί την Αττική οδό να κλείσει όλες τις εισόδους, με σκοπό να μην εγκλωβιστεί άλλος κόσμος εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης.

Έκκληση της ΕΛΑΣ στους οδηγούς για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Έκκληση στους οδηγούς να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους, στο οδικό δίκτυο της Αττικής, λόγω της χιονόπτωσης, απευθύνει η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που παρατηρούνται στον νομό Αττικής και προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων που κινούνται σε οδικό δίκτυο όπου παρατηρείται χιονόστρωση ή παγετός, να τοποθετούν στους δύο τουλάχιστον κινητήριους τροχούς αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον το όχημά τους δεν φέρει ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα)».

