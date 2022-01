Πολιτική

Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στηλιτεύουν μεταξύ άλλων, «το κλείσιμο κεντρικών δρόμων της πρωτεύουσας σε μια αναμενόμενη κακοκαιρία».

Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση για την αντίδραση της στο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα, ασκούν κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι «είναι εντυπωσιακό, αλλά μετά από πέντε ημέρες προειδοποιήσεων και υποτιθέμενης προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, στις πρώτες ώρες χιονόπτωσης έχουν ήδη κλείσει ακόμη και κεντρικές οδικές αρτηρίες εντός της πρωτεύουσας.

Προφανώς το δόγμα Μητσοτάκη για τη πολιτική προστασία είναι να στέλνει sms στο κινητό των πολιτών. Πέραν τούτου ουδέν και η ευθύνη και πάλι ατομική».

Για "κρατικές ελλείψεις στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας", κάνει λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του, υποστηρίζοντας ότι «Όσο περισσότερο αποκαλύπτονται οι τεράστιες ελλείψεις του κρατικού σχεδιασμού, της πολιτικής προστασίας και των υποδομών για τις λαϊκές ανάγκες, τόσο περισσότερο τα καιρικά φαινόμενα, όπως οι φυσιολογικές χιονοπτώσεις το χειμώνα, θα βαφτίζονται "ακραία" και "πρωτόγνωρα, αλλά και τόσο περισσότερο θα ακούγονται ανέξοδες συστάσεις και επικλήσεις στην "ατομική ευθύνη".

Αυτό που επείγει αυτή τη στιγμή είναι η προστασία και η ασφαλής μετακίνηση των εργαζομένων, ακόμη και με παύση εργασιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η προστασία από διακοπές ρεύματος και νερού, η φροντίδα για όσους έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα για εκείνους που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια, η εξασφάλιση της λειτουργίας των Μέσων Μεταφοράς και των οδικών αξόνων, πολλοί εκ των οποίων είναι απροσπέλαστοι».

