Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Νέα επιδείνωση με πυκνές χιονοπτώσεις και στην Αττική τις επόμενες ώρες

Συνεχίζεται και την Τρίτη η επέλαση της κακοκαιρίας με χιόνια και πολικές θερμοκρασίες. Πώς θα εξελιχθεί στην Αττική.

Την Τρίτη προβλέπονται χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές σε Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, σε χαμηλά υψόμετρα των Δωδεκανήσων και πρόσκαιρα σε Σποράδες, Μαγνησία και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι ισχυρός και τοπικά στα βόρεια ολικός.

Η θερμοκρασία, σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από -7 έως 2 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -12 έως -4 βαθμούς), -5 έως 1 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, -2 έως 5 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -7 έως 2 βαθμούς), 0 έως 5 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 0 έως 6 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 Μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βορειοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 Μποφόρ, όπου βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Νεφώσεις με τοπικές χιονοπτώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι αναμένονται στην Αττική. Τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθεί παγετός, κατά τόπους στα βόρεια τμήματα ισχυρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 2 βαθμούς Κελσίου, αλλά τις νυχτερινές ώρες η ελάχιστη θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες όλη τη διάρκεια της ημέρας και παγετός τις νυχτερινές και πρωινές ώρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -5 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 Μποφόρ.

