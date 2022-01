Κοινωνία

“Ελπίδα” - Γέφυρα Καλυφτάκη: “Κόλλησε” λεωφορείο στα χιόνια, επιβάτες εγκλωβίστηκαν

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό λεωφορείου και επιβατών στη γέφυρα Καλυφτάκη που ακινητοποιήθηκε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης.

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στον Ωρωπό, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ ακινητοποιήθηκε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης στη γέφυρα Καλυφατάκη στην Εθνική οδό. Οι επιβάτες, δημότες του Ωρωπού, επικοινώνησαν με τον Δήμο και αμέσως κινητοποιήθηκε ο δημοτικός μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας. Επί τόπου έσπευσε και ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης.

Καλά εξοπλισμένο όχημα βοήθησε στον απεγκλωβισμό του λεωφορείου και των επιβατών με ασφάλεια, όλοι ήταν καλά στην υγεία τους και στη συνέχεια με λεωφορείο του Δήμου οδηγήθηκαν στα σπίτια τους.

