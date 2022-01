Οικονομία

Κακοκαιρία “Ελπίδα” - Δημόσιο: Τηλεργασία την Τρίτη

Μέσω τηλεργασίας η λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών

Μέσω τηλεργασίας η λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών την Τρίτη 25 Ιανουαρίου λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των οδηγιών που παρέχονται από τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, οι οποίες κατά κύριο λόγο συνιστούν την αποφυγή μετακινήσεων, ειδικώς για την Τρίτη, 25η/1/2022 επισημαίνει ότι η λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεργασίας από τους υπαλλήλους, των οποίων η φύση των καθηκόντων επιτρέπει την εξ αποστάσεως άσκησή τους.

Ειδικά για την ημέρα αυτή δεν θα ισχύσει το ποσοστό τηλεργασίας που έχει καθοριστεί σε κάθε υπηρεσία βάσει του πλάνου εργασιών που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και για το σύνολο των εργαζομένων του κάθε φορέα.

Για το λόγο αυτό, οι επικεφαλής κάθε υπηρεσίας παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση μέσω του δικτυακού τους τόπου για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών τους, ιδίως στις περιπτώσεις των υπηρεσιών που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την εξυπηρέτηση του κοινού κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία δεν δύναται να ασκηθεί εργασία εξ αποστάσεως και η προσέλευση των υπαλλήλων δεν είναι δυνατή, θα γίνει χρήση των προβλεπόμενων δικαιούμενων αδειών.

Από τα παραπάνω εξαιρούνται εργαζόμενοι που απασχολούνται σε υπηρεσίες αιχμής, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση ή την πρόληψη των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

