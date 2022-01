Life

“The 2Night Show”: Ανδρική υπόθεση η Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους υποδέχεται στο «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Στρατή Χατζησταματίου, τον Μανωλάκη από τη σειρά «Σασμός».

Ο νεαρός ηθοποιός μιλάει με αγάπη για την τέχνη της υποκριτικής, που για να την ακολουθήσει απαρνήθηκε τη Νομική. Θα καταφέρει να πάρει το πτυχίο του φέτος; Οι γονείς του στηρίζουν την επιλογή του;

Επίσης, αναφέρεται στις «Άγριες Μέλισσες» που έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση και αποκαλύπτει από πόσα casting πέρασε για να πάρει τον ρόλο στον «Σασμό». Τι σχόλια ακούει από τον κόσμο για τον Μανωλάκη; Δικαιολογεί τον Μαθιό; Τέλος, αποκαλύπτει ότι θα γίνουν ανατροπές και θα αποκαλυφθούν μεγάλες αλήθειες στη σειρά.

Ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος κάνουν μία θεαματική είσοδο στο «The 2Night Show» για να συναντήσουν τον Γρηγόρη.

Οι δύο παρουσιαστές του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» αποκαλύπτουν πώς είναι η συνεργασία τους στο δημοφιλές σόου και με χιούμορ σχολιάζουν όσα γίνονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πώς έκανε πρόταση γάμου ο Νικόλας στην αγαπημένη του; Πώς είναι η ζωή του Σταύρου, ως νεαρός πατέρας; Τι κοινό είχαν πριν γνωριστούν οι δύο παρουσιαστές;

Τέλος, ο Γρηγόρης τους υποβάλλει σε δοκιμασίες και παιχνίδια που, όμως, καταλήγουν σε ένα μεγάλο «στοίχημα». Ποιος θα φάει τελικά «μαμούνα»;

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Υψηλές πτήσεις και πρωτιές στην τηλεθέαση

Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Κλειστά δικαστήρια και εισαγγελίες

Λεωφόρος Συγγρού: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα