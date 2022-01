Life

“Ελλάδα Έχεις Ταλέντο”: Συναρπαστικό το επεισόδιο του Σαββάτου (εικόνες)

Οι κριτές είπαν ΝΑΙ, αλλά και ΟΧΙ σε συμμετέχοντες, και έδωσαν το 2ο «GOLDEN BUZZER» του φετινού σόου..



Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», το Νο1 επιτυχημένο ψυχαγωγικό σόου στον κόσμο, συνεχίζεται στον ANT1 και είναι γεμάτο έμπνευση, θετική ενέργεια, χιούμορ, ανταγωνισμό, επιβράβευση αλλά και διαγωνιζόμενους που μας καθηλώνουν, μας συγκινούν και μας εκπλήσσουν!

Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα είπαν ΝΑΙ, αλλά και ΟΧΙ σε συμμετέχοντες, και έδωσαν το 2ο «GOLDEN BUZZER» του φετινού σόου.

Ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος, ήταν για άλλη μια βραδιά απολαυστικοί, δίνοντας μία ιδιαίτερη πινελιά στο βραβευμένο οικογενειακό σόου.

Όσα είδαμε το Σάββατο 22 Ιανουαρίου

Η βραδιά ξεκίνησε με τον «Βασιλιά της Ισορροπίας» που κατάφερε να αψηφήσει τους νόμους της βαρύτητας και να περάσει παμψηφεί στην επόμενη φάση.

Ακολούθησε ένας ζογκλέρ που δάμασε τη φωτιά αποσπώντας τα ΝΑΙ των κριτών, ενώ ο Πολιτιστικός σύλλογος Χοροκίνησης από τη Νάουσα Ημαθίας απέδειξε ότι είχε τη χρυσή συνταγή για να περάσει κατευθείαν στους ημιτελικούς με Golden Buzzer.

Τους κριτές καθήλωσε με τη φωνή της, μια αυτοδίδακτη τραγουδίστρια από τις Φιλιππίνες που ανέβηκε για πρώτη φορά σε σκηνή, ενώ ένας 25χρονος ντράμερ συγκίνησε με την προσωπική του ιστορία, καθώς ξεπέρασε πολλά εμπόδια προκειμένου να μπορεί να παίζει μουσική.

Ένας 17χρονος από την Κύπρο παρουσιάζοντας ένα συνδυασμό χορού, τραγουδιού και υποκριτικής δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές. Ενώ μια περίεργη μονομαχία 2 τύπων, με λαχανικά, μπαλάκια και σχοινιά, δίχασε την επιτροπή που γέλασε αλλά δεν ξεγελάστηκε!

Τwerking, περίεργες οφθαλμαπάτες, εναέρια ακροβατικά με πανιά, επίδειξη Muay Thai… αυτά και άλλα πολλά συνέβησαν στη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» το Σάββατο 22 Ιανουαρίου.

Οι οντισιόν συνεχίζονται το επόμενο Σάββατο 29 Ιανουαρίου που ανανεώνουμε το ραντεβού μας με περισσότερη λάμψη, μαγεία, συναρπαστικά acts αλλά και προσωπικές ιστορίες.

Ποιοι θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τους ημιτελικούς με προορισμό τον Τελικό και την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ο οποίος θα κερδίσει τον τίτλο, αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ;

Ραντεβού στις 20:00 στον ΑΝΤ1!

