Κατερίνη - Κορονοϊό: Πέθανε βρέφος 5,5 μηνών

Ανείπωτη τραγωδία στην Κατερίνη. Έφυγε από τη ζωή αγοράκι μόλις 5,5 μηνών από κορονοϊό.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κατερίνη.

Ένα αγοράκι μόλις 5,5 μηνών έχασε τη ζωή του από κορονοϊό. Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης, όμως ήταν ήδη νεκρό.

Το παιδί είχε προσβληθεί από κορονοϊό, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες όπως το γιατί δεν πήγε νωρίτερα στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είχε υποκείμενα νοσήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σήμερα έγινε η κηδεία του μωρού με την τοπική κοινωνία να είναι σοκαρισμένη από την τραγική εξέλιξη.

