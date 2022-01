Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Ένας χρόνος από τον θάνατό του - Η ανακοίνωση της οικογένειας

Ένας χρόνος χωρίς τον Σήφη Βαλυράκη. Η ανακοίνωση της συζύγου για το ετήσιο μνμόσυνο.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2022, από τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Με το βλέμμα στραμμένο στην εξέλιξη της υπόθεσης, μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των φερομένων ως δολοφόνων του, η οικογένεια του είχε προγραμματίσει ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο όμως δεν έγινε λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Με αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο σύζυγός του Μίνα Βαλυράκη εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Σήμερα 24.01.2022 συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη στην Ερέτρια. Με το βλέμμα στραμμένο στην εξέλιξη της υπόθεσης, που μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των φερομένων ως δραστών εκκρεμεί στον 2ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη είχε προγραμματίσει εντός του Κοιμητηρίου Παπάγου στον οικογενειακό τάφο της οικογενειας να πραγματοποιήσει το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο.

Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών καθιστούν τη διεξαγωγή του αδύνατη, καθώς το νεκροταφείο παραμένει κλειστό και η πρόσβαση στον χώρο έχει απαγορευθεί για λόγους ασφαλείας λόγω ολισθηρότητας και παγετού.

Όπως είχε συμβεί και κατά την κηδεία του, έτσι και τώρα δυστυχώς, άλλος ένας παράγοντας πλην της πανδημίας δεν επιτρέπει, την διεξαγωγή τώρα του μνημοσύνου και την ακώλυτη προσέλευση που θα αντιστοιχούσε στο μέγεθος της ιστορίας και της αξίας του εκλιπόντος.

Ύστερα από αυτά η οικογένεια του εκλιπόντος επιφυλάσσεται να πραγματοποιήσει ανοιχτό μνημόσυνο μετά την παρέλευση όλων αυτών των εμποδίων. Ούτως ή άλλως εκκρεμεί, και θεωρούμε ότι δεν αποτελεί υποχρέωση μόνο της οικογένειας, η πραγματοποίηση και ενός πολιτικού μνημοσύνου για τον Σήφη Βαλυράκη όποτε οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Σε κάθε περίπτωση απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στους χιλιάδες συμπολίτες που μας έχουν εκφράσει με κάθε μέσο τη συμπαράστασή τους».

