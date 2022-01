Πολιτική

Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Γενική αργία την Τρίτη

Ο στρατός στην Αττική Οδό για απεγκλωβισμούς. Νέες έκτακτς ανακοινώσεις από τον Χρήστο Στυλιανίδη.

Λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία "Ελπίδα" η κυβέρνηση αποφάσισε γενική αργία για αύριο Τρίτη σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ ο στρατός πηγαίνει στην Αττική Οδό για να απεγκλωβίσει τους οδηγούς.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι σε εξέλιξη είναι ευρεία κινητοποίηση του στρατού και δυνάμεων για την Αττική Οδό και τονίζουν πως η επιχείρηση απεγκλωβισμού γίνεται από έξι σημεία.

"Το μέλημά μας είναι πώς θα βγάλουμε τον κόσμο από την Αττική Οδό", αναφέρουν ενώ στις 20:00 θα κάνει δηλώσεις ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης.

Επίσης, αύριο κηρύσσεται αργία παντού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

