Βιασμός ανήλικης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του ιερέα

Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του ιερέα που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Την παραίτησή του από την υπεράσπιση του ιερέα που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης, επικαλούμενος νέες καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του κληρικού σήμερα, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του προς τον Τύπο, ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Σημειώνεται ότι η παραίτηση έρχεται λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη απολογία του 37χρονου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Ώς ποινικολόγος επί σειρά ετών και ιδίως δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω , πολλών ποινικών υποθέσεων, έχοντας υπόψιν μου τις νέες σοβαρές καταγγελίες και τα νεότερα σοβαρά στοιχεία που προέκυψαν από το μεσημέρι της 24ης Ιανουαρίου για την υπόθεση του εντολέως μου Ιερέα που κατηγορείται για βιασμό (άρθρο 336 Π.Κ ) , γενετήσιες πράξεις με ανήλικο 14- 15 κατ΄εξακολούθηση , , κατάχρηση ανηλίκου συμπληρώνοντας τα 14-15 έτη κατ ΄εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων ( προμήθεια , κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας .

Επειδή τα ως νέα στοιχεία που είδαν το φώς της δημοσιότητας στις 24-01-2022 έρχονται σε αντίθεση με τα πιστεύω μου , τα χρηστά ήθη και την υπερασπιστική μου νομική κατεύθυνση δηλώνω ευθαρσώς πως παραιτούμαι από την υπόθεση και αρνούμαι την εντολή που έλαβα από τον ίδιο τον κατηγορούμενο στις 21-01-2022, τονίζοντας την αλήθεια που με διέπει ως συνήγορος καθώς είχα την διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Ιερέα πως δεν υφίσταται καμία ερωτική συνεύρεση με την ανήλικη 14 χρονη, αποκρύφτηκαν στοιχεία σε εμένα τον συνήγορό του, από τον κατηγορούμενο και τους οικείους του και προ εκπλήξεως μου δημοσιοποιήθηκαν νέες καταγγελίες εναντίον του . Το γεγονός αυτό με οδήγησε στο σημείο να παραιτηθώ από πληρεξούσιος δικηγόρος του".

