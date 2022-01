Πολιτική

Δημοσκόπηση Marc για τον ΑΝΤ1: Σταθερό προβάδισμα για την ΝΔ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τα στοιχεία της δημοσκόπησης που έκανε για τον ΑΝΤ1.

Η έρευνα είναι πολυθεματική, το μέγεθος του δείγματος είναι σε 1.002 νοικοκυριά και πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Ιανουαρίου 2022.

Ο κ. Γεράκης, το βράδυ της Δευτέρας, παρουσίασε το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης.

Όπως προκύπτει στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα συγκεντρώνουν:

ΝΔ 32,6%

ΣΥΡΙΖΑ 20,2%

ΚΙΝΑΛ 14,8%

ΚΚΕ 5%

Ελληνική Λύση 4,6%

ΜέΡΑ25 2,4%

Έλληνες για την Πατρίδα 1,6%

Άλλο 4,1

Στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή αν είχαμε σήμερα εκλογές τα κόμματα θα συγκέντρωναν :

ΝΔ 37,8%

ΣΥΡΙΖΑ 24,3%

ΚΙΝΑΛ 16,8%

ΚΚΕ 5,5%

Ελληνική Λύση 5%

ΜέΡΑ25 3,1%

Έλληνες για την Πατρίδα 1,9%

Άλλο 5,6%

