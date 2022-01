Οικονομία

“Ελπίδα”: Η Αττική Οδός ζητά συγγνώμη από τους οδηγούς

Η ανακοίνωση της εταιρείας για την ταλαιπωρία των οδηγών που εγκλωβίστηκαν για ώρες.

Συγγνώμη για την ταλαιπωρία των οδηγών ζητά η Αττική Οδός και εκφράζει τη λύπη της. Κάνει επίσης λόγο για πρωτοφανή γεγονότα που κλήθηκε για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει στα 20 χρόνια λειτουργίας της.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής :

«Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει ότι πρωταρχικό και αποκλειστικό μέλημά της την παρούσα στιγμή αποτελεί ο απεγκλωβισμός και η ασφάλεια όλων των οδηγών που έχουν ακινητοποιηθεί στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού η εταιρεία θα τοποθετηθεί αναλυτικά για τις αποφάσεις και τις συνθήκες που οδήγησαν στα πρωτοφανή αυτά γεγονότα, που η Αττική Οδός κλήθηκε να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στα 20 χρόνια λειτουργίας της.

Η Αττική Οδός εκφράζει τη λύπη της και ζητά συγνώμη από τους οδηγούς και τις οικογένειες τους για την ταλαιπωρία, με τη διαβεβαίωση ότι κάνει κάθε ανθρώπινη προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος με ασφάλεια».

Ωστόσο, ενδεχόμενες ευθύνες για την κατάσταση στην Αττική Οδό με εκατοντάδες εγκλωβισμένα οχήματα θα αναζητήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού όπου παραμένουν επί πολλές ώρες εκατοντάδες οχήματα καθηλωμένα υπό συνθήκες συνεχούς χιονόπτωσης σε ουρές πολλών χιλιομέτρων στον κλειστό δρόμο.





