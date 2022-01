Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Αναβλήθηκε το ντέρμπι των “Δικεφάλων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναβλήθηκε το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας.Η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Μετά το Αναγέννηση Καρδίτσας – Παναθηναϊκός, η ΕΠΟ ανέβαλε και το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη (26/1, 17:00) στο ΟΑΚΑ και αποτελεί τη ρεβάνς της αναμέτρησης της Τούμπας (0-0).

Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Δευτέρας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η αιτία είναι προφανής: η κακοκαιρία «Ελπίδα» που σαρώνει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο πέρασμά της.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου απέστειλε έγγραφο στην ΕΠΟ και την ενημέρωσε ότι το γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα μείνει κλειστό τουλάχιστον ως την Τετάρτη. Ταυτόχρονα, την ίδια τύχη είναι πολύ πιθανό να έχουν και τα άλλα δύο παιχνίδια Τετάρτης, Ολυμπιακός-Παναιτωλικός και Λαμία-Άρης.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Με απόφαση της Επιτροπής Διοργανώσεων της Ε.Π.Ο. αναβλήθηκε ο προγραμματισμένος για τις 26/01/2022 αγώνας της 2ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Εξ αιτίας της κακοκαιρίας έχει αναβληθεί και ο αγώνας Αναγέννησης Καρδίτσας-Παναθηναϊκού», αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Αύριο (25/1) αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή για να θα αποφασίσει το τι μέλλει γενέσθαι με τις συναντήσεις στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το «Αθανάσιος Διάκος».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Δύσκολη νύχτα στην Αττική (εικόνες)

Κορονοϊός: τριψήφιος αριθμός θανάτων και 19075 νέα κρούσματα

“Το Πρωινό”: Υψηλές πτήσεις και πρωτιές στην τηλεθέαση