Πολιτική

“Ελπίδα” – Πατούλης στον ΑΝΤ1 : μπήκε βίαια ο καιρός στην Αττική

Ο περιφερειάρχης Αττικής για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στους δρόμους της Αθήνας.

«Ό,τι μηχάνημα υπήρχε στην Αττική ήταν στο δρόμο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Όπως είπε, λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τρίτης, «η Μεσογείων έχει ανοίξει και στα δύο ρεύματα, με πολλούς οδηγούς να έχουν παρατήσει τα αυτοκίνητά τους και έχουν πάει με τα πόδια».

«Όλοι οι δρόμοι είναι ‘πατινάζ’, θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να μην περπατήσει ή να μην πάει κανείς με αυτοκίνητο χωρίς αλυσίδα», προειδοποίησε τους πολίτες.

Σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι εργασίες στους δρόμους της Αττικής, «αυτήν τη στιγμή θα δοθεί μεγάλη ένταση στον καθαρισμό και στο αλάτι σε λεωφόρο Κηφισίας, Συγγρού και Βασιλίσσης Σοφίας».

Όσο για το γεγονός ότι έκλεισαν οι κεντρικές αρτηρίες, είπε πως «έγινε μεγάλη προσπάθεια απεγκλωβισμού γιατί το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι μπήκε βίαια ο καιρός».

Τέλος, είπε πως, «αναλαμβάνω τις ευθύνες που μας αναλογούν για τους οδικούς άξονες, εκτός της Αττικής Οδού».

