"Ελπίδα" - Αττική Οδός: Ολονύχτια "μάχη" για τον απεγκλωβισμό οδηγών

Στρατός και Πυροσβεστική, έστησαν επιχείρηση για να βοηθήσουν τους οδηγούς στην Αττική Οδό. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα.

Η κακοκαιρία "Ελπίδα" έφτασε στην Αττική από το πρωί της Δευτέρας και μαζί της έφερε την ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους σε διάφορες περιοχές.

Πολύ έντονο ήταν το πρόβλημα στην Αττική Οδό, με τα αυτοκίνητα να κάνουν ουρές χιλιομέτρων και πολλούς από τους οδηγούς να περνούν ακινητοποιημένοι πάνω από 12 ώρες.

Μάλιστα η μαρτυρία μίας εξ αυτών στο "Καλημέρα Ελλάδα", είναι χαρακτηριστική της ταλαιπωρίας που βίωσαν πολλοί οδηγοί.

Η συντεταγεμένη και μεγάλη επιχείρηση που οργάνωσαν και ξεκίνησαν χθες το βράδυ από κοινού ο στρατός, η πυροσβεστική και η αστυνομία, έχει ως αποτέλεσμα να απεγκλωβιστούν πολλοί οδηγοί που παρέμειναν με τα αυτοκίνητά τους στην Αττική Οδό. Ο στρατός μοίρασε μπάρες και νερά αλλά και κουβέρτες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ακόμη υπάρχουν εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Αττική Οδό ένα 24ωρο σχεδόν μετά την έναρξη της κακοκαιρίας.

Επίσης και η TPAINOΣE, μετά από αίτημα της Πολιτικής Προστασίας, δρομολόγησε έναν συρμό χωρητικότητας 300 θέσεων στον Προαστιακό για την ασφαλή μεταφορά του κόσμου σε προστατευόμενο περιβάλλον.

Πριν μισή ώρα στην έξοδο Πλακεντίας. Τραγικό το ότι τόσοι άνθρωποι, τόσες ώρες μετά έχουν μένει εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητα μέσα στη νύχτα και το κρύο…#ΑττικηΟδος pic.twitter.com/jrJYlIdDoY — ??Ωραιος Κοιμωμενος?? (@sleepygeor) January 24, 2022

