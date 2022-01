Κοινωνία

“Ελπίδα”: Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία

Έως και τα 9 μποφόρ θα φτάσουν τοπικά οι άνεμοι στα πελάγη.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (25.01.2022) τέθηκε σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Αγ.Μαρίνα -Νέα Στύρα και Κεραμωτή -Λιμένα Θάσου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων που μπορεί να υπάρξουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

