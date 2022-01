Κοινωνία

"Ελπίδα" - Πυροσβεστική: Εκατοντάδες κλήσεις στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες περιστατικά παροχής βοηθείας, κλήθηκε να διαχειριστεί το Πυροσβεστικό Σώμα τη Δευτέρα.

Έναν αριθμό "ρεκόρ" κλήσεων για παροχή βοηθείας, έπρεπε να διαχειριστεί η Πυροσβεστική τη Δευτέρα με την κακοκαιρία "Ελπίδα" να πλήττει την Αττική.

Πιο συγκεκριμένα, από το πρωί της Δευτέρας στις 6 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 964 κλήσεις στην Αττική.

Οι περισσότερες, αφορούσαν, μεταφορές ατόμων από και προς υγειονομικές μονάδες για αιμοκάθαρση ή για παροχή ιατρικής φροντίδας, από ακινητοποιημένα οχήματα, από οικίες ή επαγγελματικούς χώρους καθώς και για κοπές δέντρων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Στην Περιφέρεια Αττικής έχουν πραγματοποιηθεί:

- 725 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο

- 120 κοπές δέντρων

- 76 μεταφορές ατόμων από και προς υγειονομικές μονάδες για αιμοκάθαρση ή για παροχή ιατρικής φροντίδας

- 13 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό του Σώματος που υπηρετεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής.

Σε μερική επιφυλακή παραμένουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίας Μαγνησίας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Κυκλάδων, νήσου Σκύρου, Κρήτης, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για όσο διάστημα αυτά εκδηλώνονται, σύμφωνα και με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΕΜΥ, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει το προσωπικό των υπόλοιπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Σχολεία: Χωρίς τηλεκπαίδευση την Τρίτη

Καιρός - “Ελπίδα”: Χιόνια, πολικό ψύχος και παγετός την Τρίτη

“Ελπίδα” – Πατούλης στον ΑΝΤ1 : μπήκε βίαια ο καιρός στην Αττική