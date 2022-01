Κοινωνία

Αττική Οδός – εγκλωβισμένος οδηγός: δεν έχουμε καμία πληροφόρηση

Αγανακτισμένος οδηγός βαρέως οχήματος παραμένει στην Αττική Οδό και μιλά στον ΑΝΤ1 λίγο πριν κλείσει 24ώρο.

Από τις 12:40 το μεσημέρι της Δευτέρας βρίσκεται εγκλωβισμένος στο φορτηγό του στην Αττική Οδό ένας από τους χιλιάδες οδηγούς, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, μπήκε στην Αττική Οδό από την είσοδο Αχαρνών και βρίσκεται λίγο μετά τα διόδια της Κηφισίας, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, ενώ πλήρωσε κανονικά, χωρίς κανείς να του πει να μην μπει.

«Εμείς φταίμε, που είμαστε άχρηστοι, ανίκανοι και δεν ξέρουμε να οδηγούμε. Όλα λειτουργούν κανονικά το κράτος, η Αττική Οδός, μόνο εμεί φταίμε. Εμείς έχουμε ευθύνη», είπε απαντώντας στο «τι φταίει».

Απάντησε επίσης ότι, δεν του μοιράστηκε τροφή ή νερό. «Στο μηδέν, ένα φαντάρος πέρασε και μου έδωσε μια χούφτα σταφίδες», είπε.

Όσο για το αν έχουν οι οδηγοί στο σημείο κάποια ενημέρωση για το τι θα γίνει στη συνέχεια, είπε πως «δεν μου είπε κανείς τίποτα. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από κανέναν. Μεταξύ μας λέμε αυτά που θεωρούμε με βάση αυτά που βλέπουμε γύρω μας».

Αναφορικά, τέλος, με το αν έγιναν κινήσεις απεγκλωβισμού των βαρέων οχημάτων, απάντησε πως «έγιναν κινήσεις για να βγουν αυτοκίνητα ΙΧ».

