“Ελπίδα” – Διευθυντής Αττικής Οδού στον ΑΝΤ1: Ντρέπομαι για αυτήν την εικόνα

Όλα όσα είπε στο Γιώργο Παπαδάκη ο Διευθυντής κυκλοφορίας της Αττικής Οδού.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ήταν το πρωί της Τρίτης ο Φάνης Παπαδημητρίου, Διευθυντής Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού, με αφορμή τα προβλήματα που προκάλεσε η "Ελπίδα" και τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό.

Χαρακτηριστικά ανέφερε για την κατάσταση που επικράτησε αλλά και την εικόνα που επικρατούσε στο σημείο το πρωί της Τρίτης πως, "βρίσκεται εδώ και ώρες μία συνεχής προσπάθεια σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τον Στρατό για τον απεγκλωβισμό των οδηγών. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει περίπου 1000-1200 άτομα, με τους περισσότερους να έχουν απεγκλωβιστεί από το βράδυ".

Ζήτησε εκ νέου συγγνώμη και υποσχέθηκε πως θα αποδοθούν οι ευθύνες για το περιστατικό στην Αττική Οδό και είπε χαρακτηριστικά πως είναι "εδώ και 18 χρόνια είμαι Διευθυντής Κυκλοφορίας στην Αττική Οδό και ντρέπομαι για την εικόνα αυτή".

Επιπλέον, ανέφερε πως ή έλευση

της "Ελπίδας" έφερε πρωτογνωρες καταστάσεις καθώς πρώτη φορά είδε τόσο έντονη χιονόπτωση αλλά και τόσο πολλή κυκλοφορία στους δρόμους, εξηγώντας πως η διαφορά με τη "Μήδεια" είναι ότι τότε υπήρχε lockdown, ενώ χθες, όλος ο κόσμος ήταν στους δρόμους.

Σημείωσε επίσης πως, τη στιγμή που ξεκίνησε η σφοδρή χιονόπτωση, ήταν στην Αττική Οδό 35 εκχιονιστικά, πολλά εκ των οποίων πολλά ήταν εγκλωβισμένα.

"Και 100 να είχαμε, δε θα έφταναν" είπε σχετικά και τόνισε πως στόχος είναι τώρα να απεγκλωβιστούν όλοι οι οδηγοί, κάτι που γίνεται σε απόλυτη συνεργασία με τις Αρχές.

