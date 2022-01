Πολιτική

“Ελπίδα”- Πέτσας στον ΑΝΤ1: αναθεώρηση του πλάνου για την Αττική Οδό

Ο υφυπουργός Εσωτερικών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

«Έχουν τη συμπάθεια όλων μας, αλλά αυτό δε φτάνει», είπε μιλώντας για τους εγκλωβισμένους στους δρόμους της Αθήνας ο υφυπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ξεκαθάρισε πως «μπαλάκι ευθυνών δεν υπάρχει» και πως τα μηχανήματα της περιφέρειας και του δήμου «έδωσαν μάχη στο κέντρο της Σταδίου».

«Το βασικό πρόβλημα υπήρξε σε μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες, γιατί όπου υπήρχε ανάσχεση οχημάτων, υπήρχε πρόβλημα στους μεγάλους παραδρόμους», είπε σχετικά με τα αίτια.

Μιλώντας ειδικά για το πρόβλημα στην Αττική Οδό είπε πως «το πρόβλημα στην Αττική Οδό ότι, περίπου μέχρι τις 13:00 συνέχισαν να μπαίνουν οχήματα», συμπληρώνοντας πως «είναι σημαντική η ευθύνη του παραχωρησιούχου, μας ζητήθηκε να υπάρχει μία ροή ώστε να μην υπάρξει ταυτόχρονη εισροή οχημάτων για να μη δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα».

«Όταν ξεκίνησε η προσπάθεια απεγκλωβισμού οι πάροδοι ήταν ήδη εγκλωβισμένοι οδηγοί», είπε εξηγώντας γιατί υπήρξαν καθυστερήσεις και προβλήματα.

Ζήτησε εκ νέου «μεγάλη συγγνώμη προς τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν» και είπε πως «όταν ο Στρατός επιχείρησε να τους απομακρύνει, ήταν αρκετοί που αρνήθηκαν θέλοντας να παραμείνουν στα αυτοκίνητά τους».

«Η πρόβλεψη δεν ήταν από το πρωί για τόσο έντονη χιονόπτωση και γι’αυτό πάρθηκε η απόφαση για τα σχολεία», είπε αιτιολογώντας το γιατί δεν έκλεισαν οι δρόμοι έγκαιρα και συμπλήρωσε πως «από τις 6 ήμασταν σε επικοινωνία για απαγόρευση των βαρέων οχημάτων, αλλά όταν είναι έτσι, δε διοχετεύεις αυτοκίνητα χωρίς αλυσίδες».

Σημείωσε δε πως, «με το ρεύμα δεν υπήρξε πρόβλημα, αλλά μεμονωμένα προβλήματα».

«Προφανώς και θα αναθεωρηθεί το πλάνο για την Αττική Οδό», είπε και εκτίμησε πως το πρόβλημα στους δρόμους στα βόρεια και τα νότια προάστια θα λυθεί στο τέλος της ημέρας.

