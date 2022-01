Υγεία - Περιβάλλον

“Ελπίδα”: Τι γίνεται με τα ραντεβού για εμβόλιο

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αναβλήθηκαν τα ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» που προκάλεσε προβλήματα στην Αττική.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είπε πως όσοι είχαν ραντεβού χθες και σήμερα θα λάβουν μήνυμα για τον ορισμό του νέου τους ραντεβού σήμερα ή αύριο.

«Μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε και θα βγάλουμε ανακοίνωση», απάντησε ερωτηθείς το τι θα γίνει με τα αυριανά ραντεβού.

Όσο για τους πολίτες άνω των 60 ετών, είπε πως περίπου 230.000 έχουν εμβολιαστεί και υπολογίζεται πως γύρω στις 300.000 θα υποστούν το πρόστιμο.

Κατέληξε επίσης πως, «θα βγουν τις επόμενες μέρες ανακοινώσεις για τα τεστ των παιδιών».

