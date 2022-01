Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Πέθανε η 25χρονη και χάρισε ζωή σε τέσσερις ανθρώπους

Κατέληξε η νεαρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό. Μεγαλείο ψυχής από τους γονείς της.

Δεν τα κατάφερε τελικά η 25χρονη που είχε παρασυρθεί από φορτηγό στις 11 Ιανουαρίου στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ως πολυτραυματίας, με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων να πραγματοποιούν τιτάνια προσπάθεια ώστε να την κρατήσουν στη ζωή.

Η οικογένεια της 25χρονης αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της, δίνοντας έτσι ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, όπως αναφέρει η Ένωση πολιτών Μετέωρα Πολίχνης.

