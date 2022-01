Κοινωνία

Ελπίδα: Οι επιχειρήσεις του Στρατού στην κακοκαιρία

Αναλυτικά οι συμμετοχές των δυνάμεων του Στρατού στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

1. Η συνολική συμμετοχή προσωπικού και μέσων ΕΔ σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού οχημάτων, φαίνεται παρακάτω:

Έξοδος Λ.Κύμης (10), 2 οχήματα με 8 άτομα με έργο τον απεγκλωβισμό οχημάτων, την διανομή τροφίμων. Έχει αποδεσμευθεί 1 όχημα με 4 άτομα.

Έξοδος Πεντέλης (12), 9 οχήματα με 44 άτομα, με έργο τον απεγκλωβισμό οχημάτων, την διανομή τροφίμων και κουβερτών. Έχουν αποδεσμευθεί 6 οχήματα με 20 άτομα.

Έξοδος Κηφισίας (11), 8 οχήματα με 34 άτομα και 2 Μηχανήματα (1 Φορτωτής Γαιών, 1 Ισοπεδωτής Γαιών), με έργο τον απεγκλωβισμό οχημάτων και τον εκχιονισμό Αττικής Οδού. Έχει αποδεσμευθεί 1 όχημα με 4 άτομα.

Έξοδος Δουκίσσης Πλακεντίας (13), 6 οχήματα με 35 άτομα, με έργο τον απεγκλωβισμό οχημάτων, την διανομή τροφίμων και κουβερτών. Έχουν αποδεσμευθεί 2 οχήματα με 4 άτομα

Έξοδος Μαραθώνα (15), 5 οχήματα με 61 άτομα και έργο τον απεγκλωβισμό οχημάτων, την διανομή τροφίμων και κουβερτών.

Έξοδο Κάντζας (17), 3 οχήματα με 31 άτομα με έργο την διανομή τροφίμων, κουβερτών. Έχουν αποδεσμευθεί 2 οχήματα με 10 άτομα.

Έξοδος Παιανίας (18), 1 όχημα με 5 άτομα και έργο την διανομή τροφίμων. Έχει αποδεσμευτεί.

Περιοχή Α/Δ ΔΑΑΕΒ, 1 μηχάνημα (Ισοπεδωτής Γαιών) με έργο τον εκχιονισμό.

2.Συνολικά διατέθηκαν στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 232 άτομα, 38 οχήματα και 3 μηχανήματα. Συνολικά διανεμήθηκαν 1040 κουβέρτες, 4500 μπουκάλια νερό, 570 μερίδες φαγητό, 120 σάντουιτς, 200 κρουασάν, 160 σοκολάτες και 40 κονιάκ.

3. Σταδιακά τα παραπάνω τμήματα θα αντικατασταθούν όπου απαιτείται με μέριμνα των εμπλεκομένων.

4. Επιπρόσθετα σε συντονισμό με ΕΣΚΕΔΙΚ, κινούνται ήδη από 05:30, 5 οχήματα με τρόφιμα και νερό στις εξόδους Δουκίσης Πλακεντίας(1 όχημα) , Μαραθώνος (2 οχήματα) και Κάντζας (2 οχήματα), για διανομή σε εγκλωβισμένους.

