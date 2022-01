Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ελπίδα”: Πού έδειξε ο υδράργυρος -16,5 βαθμούς

Η "Ελπίδα" έφερε... τον Βόρειο Πόλο στην Ελλάδα. Ποιες περιοχές είχαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία.

Η κακοκαιρία "Ελπίδα" έφερε τον... Βόρειο Πόλο στην Ελλάδα.

Η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές έπεσε κάτω από τους -14 βαθμούς Κελσίου και με την απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Νέο Καύκασο Φλώρινας με -16,5 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οι επόμενες χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης καταγράφηκαν σε Άγιο Παύλο Ημαθίας -15,2, Νευροκόπι -15, Περτούλι Τρικάλων -14,3, Άγιο Δημήτριο Ολύμπου -14,2, Βαρικό Φλώρινας -14,2 και Βωβούσα Ιωαννίνων -14 βαθμοί.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πάντως η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί από την Αττική το μεσημέρι.

Την Τρίτη αναμένονται χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου που από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές της δεν θα ξεπεράσουν στα δυτικά και τα νησιά τους 8 με 9 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 3 με 5 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος θα είναι κατά τόπους ισχυρός ενώ

στα βορειοδυτικά θα είναι ολικός.

