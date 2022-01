Αθλητικά

Σιλβέστερ Τσολάνι: Νεκρός ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη και πένθος στο χώρο της γυμναστικής για τον θάνατο του Σιλβέστερ Τσολάνι.

Θλίψη και πένθος στο χώρο της γυμναστικής για τον θάνατο του Σιλβέστερ Τσολάνι. Ο Ούγγρος αθλητής των κρίκων «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, μετά από “μάχη” με τον κορονοϊό.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ουγγαρίας, ο χρυσός ολυμπιονίκης στους κρίκους το 2000 στο Σίδνεϊ, Σιλβέστερ Τσολάνι, είχε νοσηλευτεί τον Δεκέμβριο με κορονοϊό και είχε περάσει εβδομάδες σε αναπνευστήρα.

Μάλιστα, είχε κάνει πολλά αντιεμβολιαστικά ποσταρίσματα στα social media, αλλά τελικά εμβολιάστηκε πολύ λίγο καιρό πριν να νοσήσει.

«Ο Ολυμπιονίκης αθλητής πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως εξαιρετικός σύζυγος και πολύ καλός πατέρας», ανέφερε η Ουγγρική Γυμναστική Ομοσπονδία.

«Ο Θεός να είναι μαζί σου πρωταθλητή», έγραψε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο Facebook, αναφερόμενος στον αθλητή που ήταν ένας από τους μεγάλους αντιπάλους του Δημοσθένη Ταμπάκου το 1996 και το 2000.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: νεαρός σκότωσε τον πατέρα του

“Ελπίδα” - Σχολεία: Χωρίς τηλεκπαίδευση την Τρίτη

Επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους