Κορονοϊός: Μπαρ έπαιζε μουσική με πελάτες χωρίς πιστοποιητικά

Πρόστιμο 5000 ευρώ και λουκέτο σε μπαρ. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια.

Πρόστιμο 5000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε μπαρ, στο Φάληρο της Θεσσαλονίκης, για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, καθώς, ενώ έμοιαζε κλειστό, λειτουργούσε με μουσική και εξυπηρετούσε πελάτες, κάποιοι εξ αυτών χωρίς κανένα πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 45χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος, η οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Αστυνομικοί του τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας κλήθηκαν στη μία μετά τα μεσάνυχτα στο σημείο, ύστερα από σχετική καταγγελία, αλλά συνάντησαν κατεβασμένο το στόρι και δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο εσωτερικό. Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους σταμάτησε να παίζει η μουσική, ενώ κλήθηκαν αστυνομικές ενισχύσεις και αποκλείστηκε κάθε πιθανή έξοδος. Ύστερα από τρεις ώρες, η ιδιοκτήτρια άνοιξε τελικά την πόρτα και μέσα στο μπαρ βρέθηκαν συνολικά 12 θαμώνες.

Σε τέσσερις εξ αυτών επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ (σε καθέναν) επειδή δεν διέθεταν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.

