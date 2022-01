Πολιτική

“Ελπίδα”: Αργία και η Τετάρτη

Η ενημέρωση από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας για τα προβλήματα από την κακοκαιρία.

Την παράταση της σημερινής αργίας λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα και αύριο Τετάρτη, ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης κατά την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης. Όπως είπε ο υπουργός, η σημερινή αργία παρατείνεται και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη.



Όπως είπε, όλο το βράδυ, με συνεχείς προσπάθειες όλων των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας, της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων, της Πυροσβεστικής και των εθελοντών απεγκλωβίστηκαν περίπου 3.500 πολίτες και περίπου 1.800 αυτοκίνητα. Προσέθεσε πως, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, του Στρατού, της Αστυνομίας μοίραζαν κουβέρτες, νερό και τρόφιμα και έγινε κάθε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν όλες οι ανάγκες των ανθρώπων που βρέθηκαν σε μία τόσο δυσχερή θέση, κυρίως σε ιατρική φροντίδα αλλά και φιλοξενία σε νοσοκομεία.

Επιπλέον, ανέφερε ότι έχουν ήδη μεταφερθεί και συνεχίζουν να μεταφέρονται με τον προαστιακό σιδηρόδρομο προς την Αθήνα όσοι διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο και σε άλλα ασφαλή σημεία περιμετρικά της Αττικής Οδού, όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού τούς μετέφεραν στο σημείο εκείνο, για να μπορούν να παραληφθούν από τον προαστιακό σιδηρόδρομο.

«Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και σήμερα, ώστε ο απεγκλωβισμός όλων των οδηγών, όλων των συμπολιτών μας να ολοκληρωθεί το συντομότερο», σημείωσε.

Ταυτόχρονα από χθες το βράδυ και ιδιαίτερα από σήμερα το πρωί μετακινούνται στην ΛΕΑ της Αττικής Οδού με ειδικά μέσα όλα τα οχήματα που αφέθηκαν από τους οδηγούς που απεγκλωβίστηκαν, προκειμένου να απελευθερωθεί άμεσα το οδόστρωμα και να μπορέσουν τα εκχιονιστικά μηχανήματα να δουλέψουν πιο αποτελεσματικά.

Ακόμη, όπως είπε, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και του Χαμόγελου του Παιδιού, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα ιατρικής φροντίδας.

«Αποφύγαμε με υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων αυτών των ανθρώπων που δούλεψαν στο πεδίο να έχουμε κάποιο τραυματισμό, ή ακόμη και κάτι χειρότερο. Η συνδρομή του ΕΚΑΒ ήταν και σε αυτό ιδιαίτερα κρίσιμη και ευχαριστούμε όλες τις δυνάμεις που εξακολουθούν και τώρα να επιχειρούν και βρίσκονται στο πλευρό των συμπολιτών μας για όσο χρειαστεί», επισήμανε.

«Ήταν μία πολύ δύσκολη νύχτα αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης, ενώ επανέλαβε «την απολογία της Πολιτείας» για την ταλαιπωρία τόσων πολιτών. «Η συγγνώμη της Πολιτείας δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ποτέ προσχηματική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι η ώρα του καταλογισμού των ευθυνών. Τώρα είμαστε στο πεδίο και διαχειριζόμαστε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση και πρέπει να είμαστε απερίσπαστοι σε αυτό το έργο», υπογράμμισε ο υπουργός. Ωστόσο, επισήμανε: «Σε σύγκριση της κατάστασης που επικράτησε στον οδικό άξονα Αθηνών - Λαμίας με την Νέα Οδό και την Αττική Οδό από την άλλη είναι τόσο προφανής η διαφορά που επιβεβαιώνει πόσο ανεδαφικοί είναι οι ισχυρισμοί της εταιρείας διαχείρισης της Αττικής Οδού».

Σχετικά με τα θέματα διακοπής ρεύματος και ηλεκτροδότησης εξήγησε ότι θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, ωστόσο προανήγγειλε ότι η Πολιτική Προστασία θα διαθέσει στον ΔΕΔΔΗΕ 2 ελικόπτερα επιτήρησης για την ταχύτερη καταγραφή των σημείων των βλαβών, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Όσον αφορά το αεροδρόμιο τόνισε ότι λειτουργεί κανονικά και η πρόσβαση σε αυτό είναι εφικτή είτε με τον προαστιακό, αλλά και οδικώς μέσω της Βάρης - Κορωπίου.

«Τα προβλήματα με τη βοήθεια όλων των δυνάμεων σταδιακά μειώνονται, η κατάσταση βελτιώνεται με την ώρα και προσδοκούμε ότι το κλείσιμο της ημέρας θα μας βρει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εγκλωβισμών. Το συντομότερο δυνατό θα επανέλθει η κανονικότητα στη χώρα», κατέληξε.

